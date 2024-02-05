Редкую "зимнюю жару" спрогнозировали на Урале и в Западной Сибири

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Редкая "зимняя жара" придет на Урал и в Западную Сибирь. Об этом пишет RT со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, температура будет на 12–15 градусов выше нормы. Синоптик отметил, что в Томской, Омской, Кемеровской, Новосибирской областях столбики термометров будут стремиться к нулю.

Это связано с тем, что атлантический воздух уходит из центра Европейской России и проникает на юг Урала и в южные регионы Западной Сибири, объяснил специалист. Однако тепло будет и на севере Сибири, добавил Вильфанд.

Уточняется, что высокая температура будет в Новом Уренгое, Салехарде: около минус 10 градусов, что является необычным для этих регионов.

По данным Вильфанда, "очень тепло" будет в Краснодарском крае, температура будет на 10 градусов выше нормы, но останется отрицательной, поэтому это не представляет опасности.

"Там антициклон, который управляет погодой, по своей западной периферии забрасывает теплый воздух из Центральной Азии", – объяснил синоптик.

Между тем москвичей 8 и 9 февраля ожидает "сыктывкарский январь", а сама погода в городе будет неоднородной и "нескучной", говорил Вильфанд. Днем 8 февраля будет от минус 9 до минус 11 градусов мороза, а 9 февраля – от минус 9 до минус 14.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус подтвердил информацию о прогнозируемых в столичном регионе морозах до минус 20 градусов. Однако оттепель, уверен он, может начаться 11 февраля.

Температура в столице опустится ниже -10 градусов к 7 февраля



