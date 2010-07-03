В Санкт-Петербурге предложили запретить депутатам летать первым классом

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Питерский депутат Андрей Анохин внес на рассмотрение в местный парламент законопроект, который призван сократить расходы на поездки в командировки депутатов Законодательного собрания города. Об этом сообщает портал News.ru.

Автор документа считает, что такая мера исключит случаи "завышенного расходования средств бюджета". Законопроект не позволит парламентариям покупать авиабилеты по тарифам первого или бизнес-класса.

Существующий объем финансирования предлагается сохранить только для председателя парламента, поскольку он "представляет государственный орган законодательной власти Санкт-Петербурга", что налагает на бюджет города "определенные обязательства".

Ранее Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания попросил увеличить размер суточных выплат во время командировок. Сегодня за каждый день пребывания в служебной командировке сотрудникам федеральных ведомств и внебюджетных фондов выплачивают сто рублей.

