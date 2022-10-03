Родители детей с ОВЗ смогут оставить ребенка в мини-группах с профильными специалистами

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Центр социально-психологического сопровождения, коррекции и реабилитации "Феникс" в Курске разработал проект "Время для мамы. Передышка", благодаря которому в городе будут организованы мини-группы кратковременного присмотра за детьми и программы социально-психологического сопровождения родителей, сообщает газета "Известия".

Проект предусматривает участие в нем семей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет. Для этого необходимо предварительно записаться по телефону. Такой программой можно воспользоваться 2–3 раза в неделю. Предполагается, что в группе одновременно будут находиться не более 10 детей.

"С правовой точки зрения такие группы представляют из себя полустационарное социальное обслуживание, как это предусмотрено законом № 442-ФЗ, в этом случае – услуги дневного пребывания", – отметил юрист правовой группы региональной благотворительной общественной организации "Центр лечебной педагогики" Павел Кантор.

По текущему законодательству предоставление соцуслуг в полустационарной форме предусматривает обеспечение специальных условий. По мнению эксперта, подобная сеть госорганизаций недостаточно развита в РФ.

Юрист добавил, что услуга по краткосрочному дневному пребыванию в специальных учреждениях детей с ОВЗ позволяет профилактировать их попадание в стационары.

"Частая проблема, по которой родители в России отказываются от детей, – это их усталость от постоянного, каждодневного, непрерывного напряжения. Возможность хотя бы иногда на несколько часов прекратить этот присмотр за своим тяжелым ребенком предотвращает выгорание и психологический стресс", – подчеркнул он.

Также для родителей ребенка с ОВЗ может быть востребована социальная няня – человек, который имеет навыки и знания именно для работы с такими детьми.

По данным издания, в России существует несколько проектов, где родителям могут помочь с предоставлением социальной няни. Один из них – "Передышка для развития" в Санкт-Петербурге, который предоставляет возможность в том числе на время оставить ребенка со специально подготовленным социальным помощником.

"В 2021 году мы оказали услугу 117 детям, в 2022-м – уже 137 – это с учетом, что наша мощность – 100 детей в год. Ежедневно мы получаем новые заявки на услугу. В городе более 2 тысяч детей с тяжелыми множественными нарушениями развития – это именно те дети и те семьи, которым наша услуга нужна больше всего", – рассказала директор АНО "Центр развития инновационных социальных услуг "Партнерство каждому ребенку" Юлия Гонтаренко.

По ее словам, в настоящее время потребность в социальных нянях меньше по сравнению со спросом три года назад.

Советник Фонда поддержки слепоглухих "Со-единение", директор благотворительной АНО "Ясенева поляна" Татьяна Константинова отметила нехватку профессиональных социальных нянь в РФ.

Как подчеркнула психолог АНО "Родительский центр "Подсолнух" Елена Петрусенко, близкие родственники, не прошедшие специальное обучение, не всегда могут справиться с ребенком с ОВЗ и подменить родителя.

"Самое главное, чтобы в этой службе – какой бы ни был подход: одна няня или целая группа, – были предварительные собеседования и индивидуальный подход к ребенку", – уточнила она.

Эксперты также отметили важность расширения круга общения детей и влияние окружающей среды на их развитие.

По словам Петрусенко, необходима система оценки для того, чтобы понять, подходит ли ребенку формат группы, может ли мать отпустить туда ребенка, готова ли она к тому, что в системе коммуникаций с другими детьми ребенок может получить как позитивный, так и негативный опыт.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от партии "Единая Россия" Татьяна Буцкая сообщила, что в России необходимо создать единую систему мер поддержки и непрерывного сопровождения семей с детьми-инвалидами.

Депутат подчеркнула, что подобные меры необходимо реализовать начиная с беременности. Инвалидность позволяет определить тестирование новорожденного на 54 заболевания. Раннее выявление заболеваний способствует корректированию дальнейшего развития ребенка, добавила Буцкая.

По словам участников заседания рабочей группы Экспертного совета по защите прав семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, система поддержки семей с детьми-инвалидами в России является несовершенной. В разных регионах страны меры поддержки отличаются.



Применение инновационных технологий поможет в реабилитации людей с ОВЗ

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