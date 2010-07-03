В новой серии "Простоквашино" Печкин станет улыбчивым по указаниям руководства

Фото: youtube.com/Союзмультфильм

В новой серии "Простаквашино" почтальон Печкин станет улыбчивым по указаниям руководства. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу киностудии "Союзмультфильм".

"В новой, 14 серии "Простоквашино" "Доброе молоко", которая 3 мая стала доступна на Youtube-канале "Союзмультфильма", почтальон Печкин внезапно станет улыбчивым, стараясь исполнить поступившее поручение руководства. Тем временем Дядя Федор, Шарик и Вера Павловна занимаются лечением приболевшей Тамы-тамы, а Матроскин обеспокоен плохими продажами молока своей фермы", – отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что первый сезон мультфильма "Простоквашино" будет иметь 30 серий. Его режиссером стала неоднократный лауреат Суздальского фестиваля Софья Кравцова.

Ранее сообщалось, что в учебных материалах для дошкольников появятся герои "Союзмультфильма". Программу для будущих первоклашек "Союзмультфильм" разработает вместе с группой компаний "Просвещение".