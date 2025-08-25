Московской "Школе юного инвестора" исполнилось 10 лет

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Образовательному проекту "Школа юного инвестора" в августе исполнилось 10 лет, рассказала руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

"Участие в проекте приняли более 27 тысяч московских школьников. Опыт, полученный ребятами в рамках обучения, позволит им в будущем с большей уверенностью сделать первые шаги в реальном бизнесе", – подчеркнула Багреева.

Проект был создан в 2015 году. В 2016-м "Школа юного инвестора" стала победителем в номинации "Корпоративные проекты" в рамках форума и программы "Лучшие социальные проекты России".

В ходе занятий ученикам рассказывают об инвестициях, управлении финансами и основных принципах конкурентных отношений. Знания школьники закрепляют в форме бизнес-игры.

Ученикам необходимо составить бизнес-план для предприятия, побороться за коммерческое помещение или акции компании, а также принять участие в тендере на поставку продукции и многое другое.

Руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что проект пользуется популярностью в столичных школах, а в год обучение проходят больше 4 тысяч учеников. В первом полугодии 2025 года "Школу юного инвестора" окончили 1,5 тысячи человек.

"Во время защиты учебных проектов, которая длится час, они принимают важные маркетинговые и стратегические решения, учатся понимать, что такое инвестиции и какова их роль в развитии бизнеса. По итогам сессии каждый участник получает именной сертификат и брендированные подарки", – подчеркнул Пуртов.

В сентябре стартует новый сезон, в нем примут участие около 3 тысяч человек. Для участия в бизнес-играх необходимо предварительно записаться на сайте, а занятия проводятся в школах, которые подают заявки.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что с 2020 года в столице построили 296 образовательных объектов, из которых 49 приняли в эксплуатацию в 2024 году.

В школах предусмотрены специализированные и универсальные кабинеты, лаборатории для обучения естественным наукам. В детских садах, в свою очередь, доступны спортивные площадки и пространства для развития юных москвичей.

