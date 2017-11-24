Историки узнали меню последнего ужина Гитлера

Фото: ТАСС/DPA
Каким было меню последнего ужина Адольфа Гитлера, стало известно после публикации писем повара фюрера Констанции Манциарли. Ее переписку обнародовал австрийский историк, сообщает издание Focus.
При этом уточняется, что Манциарли стала поваром Гитлера случайно, так как немецкий лидер неожиданно узнал о "неарийском" происхождении ее предшественника на этом посту. Женщина отмечает в письмах, что ей пришлось работать на фюрера, так как в противном случае ей был грозил суд.
По воспоминаниям Манциарли, Гитлер придерживался особой диеты, не ел мясо, но любил приготовленные ею пироги.
Как пишет издание, 30 апреля 1945 года Манциарли велели явиться в бункер фюрера и приготовить ему ужин, который стал последним: яичницу и картофельное пюре. Таким образом, установили историки, повар оказалась в числе первых, кто узнал о смерти Гитлера.
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