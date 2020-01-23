Ученые описали зарождение планет у красных карликов

Специалисты из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания) построили компьютерную модель формирования планет в системах красных карликов. Ученые указали на то, что скорость образования космических тел может быть очень высокой, как сообщает журнал Astronomy and Astrophysics.

Так называемые красные карлики – это маленькие звезды, самый распространенный тип звезд в Галактике. Как правило, вокруг них специалисты находят планеты, вплоть до гигантских небесных тел, в 10 раз больше Юпитера. Механизм их образования оставался загадкой, поскольку ученые указывали на недостаточность материала (частиц пыли) для медленного формирования.

Модель, построенная британскими учеными, показала, что вся процедура, наоборот, проходит очень быстро. Выяснилось, что новорожденные звезды окружены вращающимися структурами из плотного газа и пыли. И если эти диски достаточно велики, то могут распадаться на сгустки газа, из которых формируются планеты.

Обработанная на суперкомпьютерной установке Advance Computing модель указывает также на то, что температура ядра планет, вращающихся вокруг красных карликов, может достигать порядка тысячи градусов. Однако если у таких небесных тел нет внутреннего источника энергии, они быстро гаснут.

Ранее специалисты Сколковского института науки и технологий и МГТУ имени Баумана назвали астероиды, с которых можно начать колонизацию Марса. На них можно будет хранить ресурсы, которые потребуются для строительства базы, поддержания жизнедеятельности людей и пополнения запасов.

