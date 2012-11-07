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Наука

07 ноября 2012, 10:29

Планетарий предлагает школьникам стать музейным инспектором

наука планетарий школьники

Планетарий предлагает школьникам от 7 до 16 лет, проживающим в Москве или Московской области, стать музейным инспектором, информирует пресс-служба научно-просветительного учреждения.

"Московский планетарий предлагает тебе оценить качество работы Интерактивного музея "Лунариум" и Музея Урании! Для этого тебе необходимо заполнить отчет инспектора на сайте организатора конкурса: http://museuminspector.ru/report", - говорится в сообщении.

Инспектор, набравший наибольшее количество баллов, становится победителем и получает главный приз - поездку в Амстердам. Все участники данного проекта должны будут предоставить фотоисторию посещения музеев.

Музейный инспектор начинает работать 1 ноября 2012 года, а заканчивает - 30 апреля 2013 года, добавляется в материале.

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