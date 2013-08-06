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06 августа 2013, 14:41

Происшествия

Уволен управляющий компании, не заплатившей 32 млрд рублей налогов

Арбитражный суд Москвы отстранил от должности управляющего компании "Гленик-М", бывший директор которой Андрей Шмаков был осужден за неуплату 32,4 миллиарда рублей налогов.

Как сообщается на сайте суда, конкурсный управляющий Василий Гончаров подал заявление об освобождении с поста. Вместо него был назначен Андрей Шутилов, участвовавший в управлении крупными петербургскими компаниями.

Постановлением суда Шутилову было назначено вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, в декабре 2012 года Следственный комитет России завершил проверку в отношении Шмакова. Возглавляемая им компания увеличила свой уставной капитал на 135 миллиардов рублей за счет векселей и облигаций.

Обвиняемый включил в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о величине производственных расходов компании, скрыв 32,4 миллиарда рублей.

Позже Шмаков был осужден на 2,5 года лишения свободы.

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