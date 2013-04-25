Контролерам столичного метро разрешили штрафовать безбилетников

"Вечер с Ксенией Соколянской": Контролеры метро штрафуют "зайцев"

Контролеры московского метро получили новые полномочия. Теперь они могут не только ловить нарушителей, но и выписывать им штрафы. Ранее эти функции выполняли сотрудники полиции.

По статистике, примерно треть пассажиров столичного метро ездят "зайцами". Поймать всех нарушителей невозможно. Но такой цели контролеры и не преследуют. Говорят, куда важнее показать безбилетникам, что за бесплатный проезд полагается штраф.

Самое распространенное нарушение – использование чужой социальной карты. Примерно каждый пятый пассажир пытается обмануть проверяющих. За использование чужих льготных карт грозит штраф в 2,5 тысячи рублей.