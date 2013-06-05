Центр Москвы встал в пробках из-за ЧП в метро

Днем 5 июня центр столицы встал в многокилометровых пробках. Сервис "Яндекс.Пробки" в целом по городу оценивает заторы на дорогах в 5 баллов, основные затруднения наблюдаются в пределах Бульварного кольца.

Серьезные заторы сохраняются на Чистопрудном и Тверском бульварах, Котельнической набережной, улицах Большая Якиманка, Остоженка, Сретенка, Большая Лубянка и других. Кроме того, затруднено движение на проспекте Мира, проспекте Академика Сахарова, Новослободской улице.

Напомним, транспортный коллапс был вызван утренним ЧП на станции метро "Охотный ряд". В перегоне загорелся высоковольтный кабель. В результате было эвакуировано около 4,5 тысяч пассажиров. Более 40 человек обратились за помощью к медикам из-за отравления угарным газом. Днем, когда движение поездов было восстановлено, на Сокольнической линии произошло новое задымление.

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