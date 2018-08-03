Шестьдесят вагонов отремонтируют для московского метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шестьдесят вагонов типа 81-717/714 (номерные), курсирующих в столичном метро, ждет капитальный ремонт. Вагоны отремонтируют на Октябрьском электровагоноремонтном заводе в Санкт-Петербурге, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В ходе работ обновят электродвигатели и ходовую часть, установят новые колесные пары и полностью заменят салон. Кузов вагона перекрасят в фирменные цвета московского транспорта: красный, белый и синий.

Вагоны будут ремонтировать по очереди в течение шести месяцев. После завершения работ обновленные поезда выйдут на Сокольническую и Люблинско-Дмитровскую линии метро.

Всего в этом году планируется провести капитальный ремонт 128 вагонов.

Ранее на Замоскворецкой линии столичного метрополитена запустили тематический поезд, посвященный 95-летнему юбилею ЦСКА.