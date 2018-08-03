Шестьдесят вагонов отремонтируют для московского метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Шестьдесят вагонов типа 81-717/714 (номерные), курсирующих в столичном метро, ждет капитальный ремонт. Вагоны отремонтируют на Октябрьском электровагоноремонтном заводе в Санкт-Петербурге, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В ходе работ обновят электродвигатели и ходовую часть, установят новые колесные пары и полностью заменят салон. Кузов вагона перекрасят в фирменные цвета московского транспорта: красный, белый и синий.
Вагоны будут ремонтировать по очереди в течение шести месяцев. После завершения работ обновленные поезда выйдут на Сокольническую и Люблинско-Дмитровскую линии метро.
Всего в этом году планируется провести капитальный ремонт 128 вагонов.
Ранее на Замоскворецкой линии столичного метрополитена запустили тематический поезд, посвященный 95-летнему юбилею ЦСКА.
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