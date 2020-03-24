Технопарк, прожекторный завод, геронтологический центр: что реконструируют в столице

16:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Несколько городских проектов получили статус приоритетных для инвестиций. Решение об этом было принято на заседании президиума правительства Москвы 24 марта.
Речь идет о проекте реконструкции производственно-испытательного корпуса Московского прожекторного завода, проектах создания технопарка "Перерва" и нового геронтологического центра.
Особый статус получил проект реконструкции производственно-испытательного корпуса Московского прожекторного завода на шоссе Энтузиастов. Здесь производят электротехнические комплексы стационарного и мобильного исполнения, электростанции, трансформаторы и другое.
В период с 2010 по 2018 год на заводе модернизировали производственные цеха. В дальнейшем планируется реконструировать производственно-испытательный корпус. Производственная площадь увеличится до 13,1 тысячи квадратных метров, появится 134 новых рабочих места.
В районе Марьино Юго-Восточного административного округа Москвы построят технопарк "Перерва". На земельном участке площадью 2,1 гектара для малого бизнеса построят 6 новых и реконструируют 6 имеющихся производственных объектов. Здесь разрешат размещать компании обрабатывающей и технической промышленности, отделы разработки и другое. Ожидается, что проект позволит создать 544 рабочих места.
Наконец в районе Бескудниковском Северного административного округа появится геронтологический центр. Существующие на Селигерской улице капитальные объекты реконструируют и превратят в учреждение мощностью до 90 посетителей. Тут будут оказывать помощь пожилым людям и инвалидам.
Статус инвестиционного приоритетного проекта позволяет снизить на инвесторов нагрузку по региональным налогам примерно на 25 процентов. Это касается налога на прибыль (с 17 до 12,5 процента), ставки налога на имущество и арендной платы за землю (на 99 процентов).
Ранее Сергей Собянин открыл Российский центр гибкой электроники в технологическом кампусе "ТехноСпарк" в Троицке. В частности, здесь будут производить промышленные партии тонкопленочных транзисторных матриц и ключевых компонентов для устройств гибкой электроники.
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