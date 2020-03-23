Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Предприниматели смогут вносить данные в торговый реестр онлайн. Это можно сделать в новом сервисе на mos.ru, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Внесенные данные поступят в управу и префектуру на согласование. Если есть неточности, специалисты их исправят и перешлют на подтверждение пользователю. После этого выверенные данные попадут в торговый реестр.

Бизнесмены, которые занимаются торговлей и поставкой товаров, смогут в любое время проверить, верно ли указана информация об их объектах в московском торговом реестре, и при необходимости внести изменения по каждому объекту.

"Цифровизация упрощает межведомственные согласования, экономит предпринимателям силы и время. Уже сейчас на портале mos.ru им доступно больше 220 онлайн-услуг и сервисов", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Учет ведется в Единой городской автоматизированной системе информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка (ЕГАС СИОПР). Благодаря новому сервису сведения из этой системы отображаются в личном кабинете во вкладке "Торговый реестр".

Ранее сообщалось, что столичные компании могут поучаствовать в новом коммуникационном проекте на платформе "Сделано в России", который запускает Московский экспортный центр. Присоединиться к проекту смогут 100 организаций. Они получат поддержку в продвижении и привлечении целевой аудитории.