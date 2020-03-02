Столичные компании могут поучаствовать в новом проекте на платформе "Сделано в России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Компании столицы могут поучаствовать в новом коммуникационном проекте на платформе "Сделано в России", который запускает Московский экспортный центр. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, присоединиться к проекту смогут 100 организаций Москвы. Они получат поддержку в продвижении и привлечении целевой аудитории.
Заммэра отметила, что для компаний разработают единый фирменный стиль. Его будут использовать во время бизнес-миссий, региональных мероприятий и презентаций.
"Это повысит узнаваемость их продукции как на внутреннем, так и на мировом рынке. Кроме того, организации включат в специальные электронные и бумажные каталоги на девяти языках. Их отправят в торговые представительства России за рубежом", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.
Чтобы подать заявку на участие, компания должна быть зарегистрирована в столице более полугода. Также не должно быть задолженности по налогам и иным обязательным платежам более 100 тысяч рублей.
"Московский экспортный центр компенсирует все расходы на участие в программе для 100 компаний. Предпринимателей будет отбирать экспертная комиссия", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина.
Документы необходимо направить в Московский экспортный центр до 31 марта. Сделать это можно при личном обращении либо по электронной почте: info@moscow-export.com.
Ранее сообщалось, что столичные компании по 15 апреля могут подать заявку на получение субсидии для переобучения своих сотрудников. Предприятиям компенсируют до 95% расходов – около 120 тысяч рублей на одного сотрудника, прошедшего профессиональную подготовку по приоритетным для города профессиям.
Ежегодно в столице формируется список приоритетных для города профессий – сейчас в нем 136 специальностей из сферы информационной безопасности, биотехнологий, туризма, услуг и других. Список сформирован на основе анализа перспективных направлений экономики. Составляя его, специалисты учитывали данные, собранные министерством труда и социальной защиты РФ, сведения профильных городских департаментов и союза "Молодые профессионалы".
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