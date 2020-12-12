Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Конституции РФ. Поздравление опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Основной закон – фундамент развития страны и ее регионов. Этот фундамент должен быть прочным и надежным, особенно в драматический период, который сегодня переживает Россия и весь мир", – заявил мэр.

Он напомнил, что в 2020 году состоялось всенародное голосование по поправкам к Конституции, и москвичи вместе со страной сделали четкий выбор в пользу новых социальных гарантий, защиты семейных традиций, поддержки институтов гражданского общества, приоритетной заботы об экологии и других ценностей, имеющих важное значение для устойчивого развития страны.

"Обновленная Конституция – это сильная Россия и сильная Москва. Это уважение к нашей истории и традициям, это преодоление трудностей через созидание и развитие, это уверенность в завтрашнем дне", – заключил Собянин.

День Конституции ежегодно отмечается в России 12 декабря. Праздник не является официальным выходным, однако с 2005 года причислен к памятным датам страны. С 25 июня по 1 июля этого года прошло всероссийское голосование по поправкам к Конституции.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что 400 праздничных плакатов украсили Москву ко Дню Конституции.

Тематические плакаты размещены на городских билбордах, афишных стендах и остановочных павильонах. Панно и флаги в цветах триколора украшают фасады зданий Государственной думы на улице Охотный Ряд и Совета Федерации на улице Большой Дмитровке.

Кроме того, 12 декабря на цифровых билбордах и медиафасадах дома 8 и дома 28 на улице Новый Арбат будут демонстрировать праздничные видеоролики.