Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции

10:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Конституции РФ. Поздравление опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Основной закон – фундамент развития страны и ее регионов. Этот фундамент должен быть прочным и надежным, особенно в драматический период, который сегодня переживает Россия и весь мир", – заявил мэр.
Он напомнил, что в 2020 году состоялось всенародное голосование по поправкам к Конституции, и москвичи вместе со страной сделали четкий выбор в пользу новых социальных гарантий, защиты семейных традиций, поддержки институтов гражданского общества, приоритетной заботы об экологии и других ценностей, имеющих важное значение для устойчивого развития страны.
"Обновленная Конституция – это сильная Россия и сильная Москва. Это уважение к нашей истории и традициям, это преодоление трудностей через созидание и развитие, это уверенность в завтрашнем дне", – заключил Собянин.
День Конституции ежегодно отмечается в России 12 декабря. Праздник не является официальным выходным, однако с 2005 года причислен к памятным датам страны. С 25 июня по 1 июля этого года прошло всероссийское голосование по поправкам к Конституции.
Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что 400 праздничных плакатов украсили Москву ко Дню Конституции.
Тематические плакаты размещены на городских билбордах, афишных стендах и остановочных павильонах. Панно и флаги в цветах триколора украшают фасады зданий Государственной думы на улице Охотный Ряд и Совета Федерации на улице Большой Дмитровке.
Кроме того, 12 декабря на цифровых билбордах и медиафасадах дома 8 и дома 28 на улице Новый Арбат будут демонстрировать праздничные видеоролики.
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