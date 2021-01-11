Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Константина Хабенского. Праздничная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Вы один из самых востребованных актеров современности, чьи работы вызывают огромный интерес зрителей и коллег, обогащают культурное пространство Москвы и России", – сказано в сообщении.

Также мэр подчеркнул благотворительную деятельность актера, которая, по его словам, "помогает детям с тяжелыми заболеваниями, приносит им любовь, добро и надежду".

Константин Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде. Сначала он обучался в техникуме авиационного приборостроения и автоматики, однако в 1990 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

В 1996 году он стал актером театра "Сатирикон". Также Хабенский играл в Театре имени Ленсовета. В 2002 году пришел в МХТ имени Чехова.

Первую роль в кино актер сыграл в 1994 году в фильме "На кого Бог пошлет". Популярность ему принесла игра в "Ночном дозоре" Тимура Бекмамбетова в 2004 году.

Звание народного артиста России Хабенский получил в 2012 году. Также он стал обладателем премии Минобороны РФ в области культуры и искусства и Государственной премии РФ.

Благотворительный фонд для помощи детям с различными тяжелыми заболеваниями Хабенский создал в 2008 году.

Ранее Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Валентину Теличкину. Глава города подчеркнул, что она является актрисой большого таланта и обаяния. Он отметил большой вклад Теличкиной в развитие отечественного искусства.

