10:01
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Константина Хабенского. Праздничная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.
"Вы один из самых востребованных актеров современности, чьи работы вызывают огромный интерес зрителей и коллег, обогащают культурное пространство Москвы и России", – сказано в сообщении.
Также мэр подчеркнул благотворительную деятельность актера, которая, по его словам, "помогает детям с тяжелыми заболеваниями, приносит им любовь, добро и надежду".
Константин Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде. Сначала он обучался в техникуме авиационного приборостроения и автоматики, однако в 1990 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.
В 1996 году он стал актером театра "Сатирикон". Также Хабенский играл в Театре имени Ленсовета. В 2002 году пришел в МХТ имени Чехова.
Первую роль в кино актер сыграл в 1994 году в фильме "На кого Бог пошлет". Популярность ему принесла игра в "Ночном дозоре" Тимура Бекмамбетова в 2004 году.
Звание народного артиста России Хабенский получил в 2012 году. Также он стал обладателем премии Минобороны РФ в области культуры и искусства и Государственной премии РФ.
Благотворительный фонд для помощи детям с различными тяжелыми заболеваниями Хабенский создал в 2008 году.
Ранее Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Валентину Теличкину. Глава города подчеркнул, что она является актрисой большого таланта и обаяния. Он отметил большой вклад Теличкиной в развитие отечественного искусства.
Хабенский решил отдать госпремию на благотворительность
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