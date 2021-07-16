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Лидер общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая заявила о необходимости публичных прививок для известных россиян. По ее мнению, это повысит доверие к национальной прививочной кампании и ускорит окончание пандемии.

Общественный деятель сделала вторую прививку в присутствии журналистов.

"Я много общаюсь с людьми и понимаю, какая ответственность лежит на мне как на общественном деятеле. Собственной прививкой я хочу обезопасить себя и окружающих. Призываю других известных людей страны на личном примере продемонстрировать доверие к отечественным вакцинам", – отметила она.

Ранее лидер "Совета матерей" предложила платить прожиточный минимум ухаживающим за людьми с инвалидностью. Она также предложила проработать вопрос над расширением льготного списка жизненно необходимых лекарств для людей с ограниченными возможностями.