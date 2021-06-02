В Западной Вирджинии власти обещают ружья и автомобили согласившимся вакцинироваться

19:51
Фото: AP/Steven Senne
Власти американского штата Западная Вирджиния вслед за другими штатами организовали систему призов и вознаграждений для жителей, прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает NBC.
"Вы сможете выиграть необыкновенный приз. Некоторые из вас могут даже стать миллионерами", – заявил губернатор штата Джим Джастис.
Любой житель Западной Вирджинии, сделавший хотя бы одну инъекцию вакцины против COVID-19, может претендовать на главный приз – 1 миллион долларов. Также разыгрываются две стипендии в университет штата, два пикапа Ford F-150, 10 охотничьих ружей, пять пожизненных лицензий на охоту и рыбалку и 25 поездок в парки штата в выходные дни.
В настоящее время в Западной Вирджинии прошли вакцинацию 41% жителей, еще 10% привились первым компонентом вакцины. При этом, по данным социальных опросов, около 28% населения не планируют проходить вакцинацию вообще. По мнению администрации штата, розыгрыш дорогих призов сможет простимулировать эту категорию жителей.
Ранее сообщалось, что жительница американского штата Огайо Эбигейл Бугенске стала первым победителем лотереи среди тех, кто поставил вакцину от COVID-19. Победителя лотереи определили с помощью генератора случайных чисел, при этом организаторы выбрали еще порядка ста имен. Это нужно было для подстраховки, если бы выяснилось, что победитель нарушил условия участия.
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