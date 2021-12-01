Клипы Лагучева, Моргенштерна и Лободы вошли в топ популярных музыкальных видео YouTube

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Топ-10 музыкальных видео YouTube, набравших наибольшее количество просмотров в России, возглавил клип Султана Лагучева на песню "Горький вкус". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Google Россия.

Отмечается, что сразу три позиции заняли видео на треки Моргенштерна. В десятку попали клипы на песни "Дуло", Show и хит Aristocrat.

В списке также оказались музыкальные видео Slava Marlow, Хабиба, Клавы Коки и Михаила Галустяна. Последний выпускает треки под псевдонимом Супер Жорик.

Также в рейтинг вошли Светлана Лобода с видео на песню "Родной" и Ислам Итляшев, выпустивший совместный клип с Султаном Лагучевым на трек "Хулиган".

Ранее лучшую песню всех времен назвали в США. По версии журнала Billboard, это хит Blinding Lights канадского музыканта The Weeknd, продержавшийся в чарте 90 недель. Песню скачали почти три миллиарда раз, а клип на нее набрал больше 500 миллионов просмотров.