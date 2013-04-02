Автобус обстреляли из пневматики на северо-западе Москвы

Общественный транспорт в очередной раз попал под обстрел – накануне утром неизвестный выстрелил в автобус на северо-западе столицы. Водитель сообщил в полицию о том, что на конечной остановке маршрута он обнаружил повреждения салонной двери автобуса - два скола на стекле от выстрелов из пневматического оружия.

В настоящее время полицейские разыскивают преступника, по данному факту проводится проверка, сообщает РИА Новости.

Отметим, что общественный транспорт в последнее время все чаще подвергается подобным нападениям. Так, только в прошлом году было зафиксировано 142 случая обстрела автобусов, троллейбусов и трамваев из травматического и газового оружия.

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