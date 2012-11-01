Сообщник арестованных экс-полицейских явился к следователю

Алексей Алехин, фигурирующий в деле об убийстве троими экс-полицейскими гражданина Азербайджана, сообщил следователю о своей причастности к совершенному преступлению.

Об этом сегодня заявил представитель следственного комитета Владимир Маркин.

"Алехин увидел в СМИ, что его ищут, пришел к следователю и сообщил о своей причастности к преступлению", – сказал Маркин в интервью РИА новости.

Ранее сообщалось, что полицейские, задержанные по подозрению в убийстве гражданина Азербайджана, полностью признали свою вину.

По данным следствия, полицейские вместе с подельником убили своего 22-летнего знакомого и угнали его машину. Мужчину ударили ножом более 70 раз, после чего спрятали тело в лесу. На след преступников вышли благодаря автомобилю, который нашли во дворе дома одного из подозреваемых.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!