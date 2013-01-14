Кавер-группа "Приключения Электроников" отметит день рождения на сцене

26 января на сцене клуба Milk Moscow выступит поп-панк-кавер-группа "Приключения Электроников". Музыканты отметят свое 12-летие, исполнив песни из популярных советских детских фильмов.

"Приключения Электроников" собрались в 1999 году. В разное время в группе играли музыканты коллективов "Тараканы!", "Мэд Дог", "Наив", "4ервонарутта", "Плед" и других.

Успех группы прост – они не исполняют собственных песен, только знакомые большинству с детства хиты из советских фильмов и мультфильмов.

Как правило, зал поет вместе с музыкантами, ведь на концертах звучат такие песни, как "Прекрасное далеко”, “Земля в иллюминаторе”, “Три белых коня.

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