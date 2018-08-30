Зоны отдыха у воды появится в парке 850-летия Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке 850-летия Москвы начали работы по обустройству зоны отдыха у воды. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

"После благоустройства парк станет прекрасным местом для различных видов отдыха. Здесь обустроят множество спортивных зон, где москвичи и гости столицы смогут принять участие в соревнованиях, как районного, так и городского уровня. Заработает прокат спортинвентаря", – рассказал он.

Бирюков отметил, что в рамках комплексного благоустройства в парке также оборудуют две детские площадки, организуют разветвленную дорожно-тропиночную сеть для прогулок и проложат велодорожку протяженностью более трех километров. Помимо этого, в парке появится дорожка с резиновым покрытием для бега и скандинавской ходьбы.

В настоящий момент специалисты подготовили деревянную террасу у воды. В ближайшее время там установят оборудованные навесами шезлонги. А вдоль Москвы-реки установят перила. С террасы откроется вид на Москворецкую пойму.

Ранее стало известно, что на территории парка появится профессиональная лыжероллерная трасса. Ее длина составит свыше четырех километров. Дизайн и конфигурация разработаны с учетом рекомендаций профессиональных спортсменов.

По форме трасса будет представлять собой замкнутый контур асфальтированной дороги. Неровности и уклоны на ней сделают тренировки более эффективными, а также разнообразят впечатления от катания, отмечают специалисты. В теплый период года трассой будут пользоваться роллеры, а в зимний − лыжники.

Также в парке возведут самый большой в столице памп-трек для велосипедистов, роллеров, скейтбордистов и райдеров на самокатах. Его площадь составит пять тысяч квадратных метров, а протяженность четырех трасс – около 700 метров.