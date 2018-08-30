Зоны отдыха у воды появится в парке 850-летия Москвы

30 августа 2018, 12:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В парке 850-летия Москвы начали работы по обустройству зоны отдыха у воды. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.
"После благоустройства парк станет прекрасным местом для различных видов отдыха. Здесь обустроят множество спортивных зон, где москвичи и гости столицы смогут принять участие в соревнованиях, как районного, так и городского уровня. Заработает прокат спортинвентаря", – рассказал он.
Бирюков отметил, что в рамках комплексного благоустройства в парке также оборудуют две детские площадки, организуют разветвленную дорожно-тропиночную сеть для прогулок и проложат велодорожку протяженностью более трех километров. Помимо этого, в парке появится дорожка с резиновым покрытием для бега и скандинавской ходьбы.
В настоящий момент специалисты подготовили деревянную террасу у воды. В ближайшее время там установят оборудованные навесами шезлонги. А вдоль Москвы-реки установят перила. С террасы откроется вид на Москворецкую пойму.
Ранее стало известно, что на территории парка появится профессиональная лыжероллерная трасса. Ее длина составит свыше четырех километров. Дизайн и конфигурация разработаны с учетом рекомендаций профессиональных спортсменов.
По форме трасса будет представлять собой замкнутый контур асфальтированной дороги. Неровности и уклоны на ней сделают тренировки более эффективными, а также разнообразят впечатления от катания, отмечают специалисты. В теплый период года трассой будут пользоваться роллеры, а в зимний − лыжники.
Также в парке возведут самый большой в столице памп-трек для велосипедистов, роллеров, скейтбордистов и райдеров на самокатах. Его площадь составит пять тысяч квадратных метров, а протяженность четырех трасс – около 700 метров.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: