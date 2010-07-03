Гостями семейного фестиваля на ВДНХ стали уже более 90 тысяч человек

На ВДНХ проходит семейный фестиваль

Семейный фестиваль на ВДНХ посетили уже более 90 тысяч человек (по информации на 14:00).

Мероприятие приурочено к 80-летию выставочного комплекса. Гости могут послушать оркестр, посмотреть кинофильмы, принять участие в танцевальном марафоне, мастер-классах и беспроигрышной лотерее, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В 11:00 здесь прошла беговая тренировка, в 13:00 – занятие по баскетболу, которое провела мастер спорта Юлия Александрова. В полдень в центре информационных технологий "Умный город" открылась игротека "Деловая суббота".

На Центральной аллее, между фонтаном "Дружба народов" и цветочным партером, состоится танцевальный марафон. До 18:00 все желающие могут научиться танцевать сальсу, самбу и румбу. Мероприятие проводит вице-чемпион Европы по бальным танцам среди профессионалов и финалист чемпионата мира Виталий Сурма.

В 19:00 танцы продолжатся на открытой веранде Дома культуры. До 21:00 здесь будет проходить мастер-класс по аргентинскому танго.

В 18:30 в павильоне "Книги" начнется показ фильма Бориса Барнета "Аленка", однако всем желающим придется предварительно зарегистрироваться.

А в Парке Горького в субботу начался музыкально-гастрономический фестиваль, который приурочен к Международному дню гамбургера.

Ранее стало известно, что программу празднования Дня города в столице посвятят юбилею ВДНХ, которой в этом году исполняется 80 лет. На Тверской и прилегающих к ней улицах можно будет увидеть копии памятников, фонтанов и павильонов, которые стали символами выставки.

