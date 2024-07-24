Мария Киселева: Москва становится самым креативным городом Европы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве продолжается прием заявок на конкурс граффити "Стены", организованный при поддержке столичного комитета общественных связей и молодежной политики, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мосгордумы Марию Киселеву.

"Правила конкурса позволяют заявить о себе совсем молодым художникам – нижняя возрастная граница для участия 14 лет, – а значит, дать существенный стимул для их дальнейшего творческого развития. Кроме того, такие арт-объекты, созданные молодыми художниками, не только украсят город, но дадут еще один повод их ровесникам, юным москвичам, гордиться своим районом", – сказала Киселева.

По мнению депутата, Москва – это город, где творческая молодежь действительно может себя реализовать.

"Москва сегодня становится городом, где творческая энергия буквально заряжает воздух. Конкурсы, фестивали, выставки, проекты, в которых этим летом принимают участие художники, актеры, музыканты, кинематографисты, превращают столицу в самый креативный город Европы", – сказала Киселева.

Вплоть до 31 июля участие в конкурсе могут принять как профессионалы – представители сообщества граффитистов, студенты профильных вузов, так и любители – москвичи в возрасте до 35 лет. Победители получат возможность раскрасить поверхности домов в каждом из округов столицы.

Конкурс проводится в несколько этапов. На первом участники разработают макеты для нанесения граффити на здания из числа 11 предложенных, учитывая привязку к месту и размеры. Затем эксперты отберут 33 работы, по три лучшие для каждого района. В финале жители столицы определят победителей. Ими станут художники, чьи работы наберут наибольшее количество голосов. После этого победители нанесут свое граффити на стены зданий.

У конкурсантов есть возможность посоревноваться еще в одной номинации, которая называется "Арт бульвар". Здесь уличные художники, признанные победителями, распишут поверхности искусственных стен на Тверском бульваре. Трех победителей также определят москвичи, а награждение состоится во время празднования Дня города.

Ранее были подведены итоги конкурса "Московские мастера" в номинации "Администратор гостиницы". Его победительницей стала выпускница проекта "Твой старт в туризме" Анна Пиляк. Всего в номинациях "Администратор гостиницы" и "Экскурсовод (авторские пешеходные и автобусные экскурсии)" были определены шесть лучших специалистов.