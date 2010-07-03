Квест "Фантастические твари и где они обитают" пройдет в столице 22 мая

Квест для школьников "Фантастические твари и где они обитают" пройдет в парке "Кузьминки-Люблино" в среду, 22 мая, сообщает пресс-служба Мосприроды.
"Специалисты Мосприроды на природных территориях "Кузьминки-Люблино" впервые проведут новый квест для школьников по мотивам фильма "Фантастические твари и где они обитают", приуроченный ко Дню биоразнообразия", – говорится в сообщении.
Отмечается, что участников познакомят с любопытными особенностями необычных животных и условиями их обитания.
Команды участников получат задания и отправятся по маршруту в Кузьминском лесу, где их задачей станет найти слова-ключи с названиями животных.
Квест начнется в 15:00 по адресу: улица Кузьминская, дом 10, строение 1.
Ранее Сергей Собянин призвал москвичей записывать своих детей-школьников на квесты в "Доме на Брестской". Мэр сообщил, что там появились новые образовательные квесты по истории, архитектуре, культуре и искусству. Все они бесплатные и рассчитаны на детей с 1 по 9 класс.
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