В парке 70-летия Победы открыли сухой фонтан

В парке 70-летия Победы в районе Черемушки заработал сухой фонтан. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Благодаря особенностям конструкции гости парка могут вплотную подойти к фонтану, который с разной скоростью меняет высоту, создавая водные эффекты, а вечером подсвечивается яркими цветами.
Отмечается, что для покрытия фонтана использовались специальные антитравматичные и антискользящие материалы. Одно из главных преимуществ сухого фонтана заключается в том, что он не требует консервации на зиму. Возведение фонтана проходило в рамках программы "Мой район".
На церемонии его открытия были организованы различные творческие мастер-классы, которые проводили специалисты из центра спорта, досуга и творчества "Хорошее настроение". Все желающие могли потренироваться в стрельбе из традиционного лука и арбалета.
Ранее Сергей Собянин сообщал, что благодаря программе "Мой район" в отдаленных районах города можно создать такие же комфортные условия, как и в центре. Программа должна затронуть 25 поселений и 125 районов города. В программу включены местные проекты, связанные с созданием качественной городской среды, – благоустройством площадей, улиц, набережных, мест, где проходят ярмарки и праздники.
В районах реконструируют и построят новые поликлиники, школы и детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, отремонтируют библиотеки, дома искусств и дома культуры. А на улицах и во дворах установят дополнительное освещение.
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