В Москве прошел форум в поддержку семьи и семейной политики

Фото: Полина Федосейкина
Форум в поддержку семейной политики прошел в Москве в рамках фестиваля "Главное – семья". Мероприятие длилось несколько дней и проходило на площадках востока и юго-востока Москвы. Главным организатором фестиваля выступила организация "Совет матерей".
Для участников организовали шоу, выступление Дениса Майданова, соревнования талантов, мастер-классы, лекции о здоровье от ведущих медиков Москвы и другое. Главными спикерами форума стали лидер "Совета матерей" Татьяна Буцкая, главврач детской поликлиники № 7 Елена Кац и почетные гости.
"Фестиваль прошел в девяти районах Москвы. Такие праздники очень нужны для сохранения и семейных традиций, и наших традиционных ценностей, сплочения поколений", – отметила Буцкая.
Елена Кац подчеркнула важность подобных мероприятий для объединения общества.
"Необходимо открывать новые кружки, секции, творческие объединения, развивать инфраструктуру досуга, чтобы каждому, независимо от возраста, нашелся отдых по душе. Мы уже работаем над этим, и первые результаты есть", – заключила Кац.
Форум завершился выступлением активных участников и победителей конкурса талантов.
Ранее сообщалось, что в Новой Третьяковке пройдет Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха". Проект начнет работать 25 сентября.
В Москве завершился фестиваль под названием "Главное – семья"
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