Депутат МГД Козлов продолжит проводить встречи в онлайн-формате

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Глава комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов сообщил, что планирует и в дальнейшем практиковать встречи с избирателями в онлайн-формате, передает Агентство "Москва".

Он рассказал, как провел общение с москвичами в онлайн-формате. Оно состоялось на Youtube-канале. В ходе него свои вопросы смогли задать жители 13 поселений Новой Москвы, а также районов Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино.

Он отметил, что особенно актуальными для столичных жителей были вопросы, связанные со строительством социальной инфраструктуры. Кроме того, представители вышеназванных районов интересовались развитием городской среды и благоустройством, а также различными аспектами жилищно-коммунального хозяйства и реализации программы реновации.

"Чуть более часа длился эфир. Фактически был такой блиц-опрос, можно так его назвать. Это удобный формат общения с жителями. Я буду продолжать его использовать, но, конечно же, очные встречи останутся. Как только будут сняты все ограничения, обязательно будут такие офлайн-форматы встреч на территории, я их сохраню и буду продолжать", – подчеркнул Козлов.

Он добавил, что подобный формат позволит расширить аудиторию. Он отметил, что с помощью онлайн-встреч больше жителей смогут узнать, что происходит на городском уровне и какие задачи решаются в Мосгордуме.

"Вот такой двусторонний диалог в онлайн-формате, как мне показалось, и обратная связь от жителей, очень успешный", – заявил Козлов.

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