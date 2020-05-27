Спикер МГД отметил полное отсутствие сбоев при проведении дистанционного заседания в среду

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что при проведении онлайн-заседания столичного парламента не произошло ни одного технического сбоя.

Он отметил, что 27 мая впервые мероприятие состоялось в дистанционном формате. В связи с этим 1 апреля был скорректирован регламент, после чего была создана группа, занимающаяся техническим обеспечением проведения заседаний.

"Удалось пустить видеопоток в одно из окон системы управления информацией. Мы использовали наши всероссийские разработки – это система МИТК, которая работает в зале пленарных заседаний, система видеоконфиренции ВКС "Майнд", которая также является российской разработкой, находится в реестре программного обеспечения Роскомнадзора. На сегодняшний момент все ведение заседания происходило на российских платформах", – отметил Шапошников.

Кроме того, депутаты Мосгордумы смогли перенести на ноутбуки рабочие панели, которые имелись у них в зале заседания. Шапошников отметил, что особое внимание уделялось вопросам кибербезопасности.

Спикер Мосгордумы поблагодарил аппарат столичного парламента, а также технических специалистов, которые обеспечили проведение пленарного заседания.

"В мае тестирование этой системы прошло с участием всех депутатских объединений и фракций Мосгордумы. Большое спасибо средствам массовой информации, которые приняли участие в тестировании этой системы. Поэтому я считаю, что этот формат абсолютно рабочий, депутатам удобно, они не испытывают проблем ни с выступлением, ни с задаванием вопросов. Все регламентные нормы соблюдены, технически работает великолепно", – заявил Шапошников.

В сегодняшнего заседания Мосгордумой был принят закон, согласно которому запрещается организация продажи алкоголя в заведениях площадью менее 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах.