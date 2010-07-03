Руководство Канала имени Москвы опровергло угрозу обрушения конструкций

Сооружения Канала имени Москвы требуют ремонта, но угрозы обрушения подпорных створок шлюзов нет. В этом уверен руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, передает ТАСС.
Об изношенности конструкций 12 апреля заявил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Он также отметил, что остается нерешенным вопрос бесхозяйных гидротехнических сооружений, которых в Московской области насчитывается более 350.
Елянюшкин утверждает, что таких сооружений 325. Некоторым из них нужна модернизация, но это, по словам руководителя Канала, не значит, что они не выдержат напора.
Кроме того, конструкции регулярно проверяют специалисты и надзорные органы. Любые нарушения устраняют сразу. Впрочем, Елянюшкин признает, что ранее выделенных средств на ремонт недостаточно.
"В ближайшие пять лет правительством Российской Федерации предусмотрено порядка 20 миллиардов рублей на модернизацию гидротехнических сооружений", – заключил он.
В начале января прорыв дамбы Канала имени Москвы привел к затоплению Тушинского тоннеля. Восстанавливать участок будут до июня. По словам специалистов, ЧП произошло из-за недочетов при проектировании Тушинского тоннеля и низкого качества работ при его возведении.
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