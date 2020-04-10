Киберсубботник впервые организуют в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Киберсубботник состоится на нетворкинг-платформе "Цифрового делового пространства". Подобное мероприятие проводится в городе впервые, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Участникам нужно будет сделать виртуальную уборку. В результате москвичи 11 апреля проверят свои устройства на наличие антивирусных программ, почистят электронную почту от спама. Кроме того, им расскажут об основах кибербезопасности.
Организатором является Агентство инноваций Москвы. Для подключения потребуются телефон, компьютер или планшет. Киберсубботник начнется в 12:00.
"Наводить порядок в своем онлайн-пространстве не менее важно, чем устраивать генеральные уборки офлайн. Это особенно актуально в условиях массового перехода на удаленную работу, когда для сотрудников многих компаний корпоративное и личное пространство фактически соединились на домашних компьютерах", – заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.
Известно, что будут доступны онлайн-сессии и практикумы. Со всеми желающими поделятся, как защитить удаленное рабочее место, какие есть программы для предотвращения кражи корпоративной информации.
Ко всему прочему, жителям столицы после общения с экспертами помогут сформулировать основные принципы цифровой безопасности.
Ранее сообщалось, что более 50 тысяч учителей в Москве работает с учениками дистанционно.
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