Рождественский бал пройдет 7 января на катке на ВДНХ

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Костюмированный рождественский бал состоится 7 января на столичном катке на ВДНХ.

Прямо на льду соорудят красочный город в стиле старинных открыток, а у дверей павильонов гостей встретят лакеи в ливреях. Они выдадут посетителям бархатные маски, сообщает РИА Новости.

Пять пар профессиональных танцоров в бальных костюмах станцуют на льду под аккомпанемент классических мелодий. Вальс будет начинаться каждый час, каждую пару будет сопровождать живая скрипка.

На главной сцене можно будет научиться исполнять этот танец. Учитель танцев в костюме XIX века покажет гостям, как выполнять простые па. Посетителей также ожидают мастер-классы по вальсу, польке, кадрили и танго.

В перерыве между танцевальными занятиями можно будет поиграть в салонные игры позапрошлого века – это еще один неотъемлемый атрибут рождественского бала. На детском катке Дед Мороз порадует каждого ребенка небольшим подарком.