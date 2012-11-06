Победителем "Кубка Чемпионов" по бодибилдингу стал Александр Кодзоев

3 ноября в ДК Горбунова состоялся Международный турнир по бодибилдингу "Кубок Чемпионов". Первое место завоевал Александр Кодзоев, а среди женщин в бодибилдинге не было равных Людмиле Тубольцевой.

Спортсмены соревновались в трех номинациях и каждый из них получил в награду денежные призы, сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта города Москвы.

В состязаниях мужчин-бодибилдеров убедительную победу одержал Александр Кодзоев, второе место занял Виталий Александров, а на третьем расположился Алексей Лесуков.

В соревнованиях женщин первенствовала Людмила Тубольцева, на второй строчке расположилась Катка Кыптова, а замкнула пьедестал Ольга Белякова.

В женском бодифитнесе победу праздновала Екатерина Гамагина, а две другие ступени пьедестала заняли Анастасия Гурина и Елена Кирщина.

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