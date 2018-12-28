Несколько форекс-дилеров исключили из саморегулируемой организации

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Саморегулируемая организация "Ассоциация форекс-дилеров" (СРО АФД) исключила несколько компаний, которым накануне Центральный Банк России (ЦБ) аннулировал лицензию.

Речь идет о форекс-дилерах "Форекс клуб", "Телетрейд групп", "Альпари форекс", "Фикс трейд" и "Трастфорекс".

"СРО АФД с 28 декабря исключила компании, у которых были отозваны лицензии, из числа своих членов", – заявили в организации.

Отмечается, что СРО АФД продолжит взаимодействовать с перечисленными компаниями, чтобы оказать им юридическую или другую поддержку "для максимально корректного завершения работы". Ассоциация добавила, что решения ЦБ могут быть обжалованы в судебном порядке.

27 декабря ЦБ отозвал лицензии пяти крупнейших форекс-дилеров. В "Альпари" сообщили, что компания не получала официального сообщения от ЦБ по поводу аннулировании лицензии. В компании отметили, что у нее 1000 клиентов в России, и средства защищены в соответствии с законодательством РФ. С момента создания организации у ЦБ не было претензий к ее работе.