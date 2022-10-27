Европейский ЦБ повысил базовую процентную ставку до 2%

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Европейский центральный банк второй раз подряд повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕЦБ.

Кроме того, совет управляющих регулятора принял решение увеличить на 75 базисных пунктов два других ключевых параметра – ставку по депозитам (до 1,5%) и ставку по краткосрочным кредитам ЕЦБ (до 2,25%).

В сентябре Европейский центральный банк принял решение о повышении базовой процентной ставки с 0,5 до 1,25% впервые в истории.

Кроме того, принято решение снизить с 2,1 до 0,9% прогноз роста ВВП Евросоюза, а прогноз инфляции, наоборот, повышен до 8,1% по итогам текущего года, 5,5% – 2023 года, 2,3% – 2024 года.

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