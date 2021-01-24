В Госдуме оценили призыв Украины выйти из единой с РФ энергосистемы

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что отказ Украины от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы может дорого обойтись стране, передает RT.

"Министр объяснил все четко и понятно: чтобы стать Европой, нужно еще больше увеличить цены за потребление энергоносителей для населения. Поэтому нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте", – заявил Бальбек.

Накануне исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил о желании страны в срочном порядке отключиться от единой с РФ энергосистемы. Он подчеркнул, что Украина хочет подключиться к европейской системе с "нормальной и прозрачной ценой".

Ранее Россия и Белоруссия договорились о цене на газ. Протокол подписали глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

Уточнялось, что переговоры по определению стоимости активизировались после того, как в ноябре в прошлого года белорусская сторона погасила задолженность за поставки газа в размере 300 миллионов долларов.

