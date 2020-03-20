В Госдуме призвали ограничить рост цен на гречку

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Депутат Госдумы Борис Чернышов призвал Минпромторг повлиять на стоимость продуктов "кризисной корзины". Это рис, гречневая крупа, макароны, соль, сахар, спички, передает РИА Новости.

Письмо парламентарий направил главе ведомства Денису Мантурову. По объяснению Чернышова, стоимость продуктов "кризисной корзины" резко возросла на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Он добавил, что вместе с ценами на продукты растет и цена на доставку. Из-за этого стоимость продукции в Москве становится еще выше.

Чернышов обратил внимание, что дефицита товаров этой категории в России нет. Однако отдельные ретейлеры и коммерсанты, спекулируя на панике, начинают необоснованно поднимать цены.

В Минпромторге заявили, что договорились с торговыми сетями о стабильных ценах на продукты. Кроме того, ретейлеры сформировали запасы социально значимых товаров в среднем на восемь недель, дефицита продуктов не ожидается.

С 17 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости и устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей. Новый порядок будет действовать на протяжении месяца.

Владимир Путин сообщил, что ситуация с поставками еды стабильная. Президент призвал Генпрокуратуру следить за необоснованным повышением цен на продукты, но при этом поддерживать инвестиционный климат.

Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что антисептики появятся в нужном объеме в российских аптеках к 23 марта. Больницы и другие медучреждения обеспечены средствами в полном объеме.