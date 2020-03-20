В Госдуме призвали ограничить рост цен на гречку

Фото: depositphotos/elenathewise
Депутат Госдумы Борис Чернышов призвал Минпромторг повлиять на стоимость продуктов "кризисной корзины". Это рис, гречневая крупа, макароны, соль, сахар, спички, передает РИА Новости.
Письмо парламентарий направил главе ведомства Денису Мантурову. По объяснению Чернышова, стоимость продуктов "кризисной корзины" резко возросла на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Он добавил, что вместе с ценами на продукты растет и цена на доставку. Из-за этого стоимость продукции в Москве становится еще выше.
Чернышов обратил внимание, что дефицита товаров этой категории в России нет. Однако отдельные ретейлеры и коммерсанты, спекулируя на панике, начинают необоснованно поднимать цены.
В Минпромторге заявили, что договорились с торговыми сетями о стабильных ценах на продукты. Кроме того, ретейлеры сформировали запасы социально значимых товаров в среднем на восемь недель, дефицита продуктов не ожидается.
С 17 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости и устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей. Новый порядок будет действовать на протяжении месяца.
Владимир Путин сообщил, что ситуация с поставками еды стабильная. Президент призвал Генпрокуратуру следить за необоснованным повышением цен на продукты, но при этом поддерживать инвестиционный климат.
Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что антисептики появятся в нужном объеме в российских аптеках к 23 марта. Больницы и другие медучреждения обеспечены средствами в полном объеме.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: