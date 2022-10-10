Минфин РФ прогнозирует рост цен на бриллианты

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Минфин РФ считает перспективными инвестиции в бриллианты – их стоимость будет расти и противостоять росту инфляции. Об этом в интервью ТАСС сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

По его словам, разница между ценой покупки и продажи обеспечит привлекательность инвестиций в бриллианты по сравнению с другими инструментами. Он подчеркнул, что безналичные инвестиции в валюты "статичны", а условия по валютным депозитам улучшаться не будут, капиталоемкость же наличной валюты достаточно низкая.

"Алмазы – очень капиталоемкий объект для сбережений. Для инвестиционного товара очень важно понимать, что человек может не только купить по цене, близкой к рыночной, но и продать по цене, близкой к рыночной. Соответственно, то, что "Алроса" будет обеспечивать конкурентный спред между ценой покупки и продажи, сделает инвестиции привлекательными по сравнению с другими подобными продуктами", – отметил Моисеев.

Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов рассказал, что после отмены НДС на золото и бриллианты россиянам открылись новые инструменты, которые могут заменить им валютные депозиты. Предлагается два способа покупки инвестиционных алмазов: крупные камни и корзина из мелкого среза.

Как пояснил эксперт, алмазы – "капризный" инструмент: от цвета, блеска, прозрачности и даже мировой моды зависит движение цены. И часто она бывает в обратную сторону. Кроме того, свежий срез из шахты непредсказуем в плане качества. Таким образом, специалист отметил, что для инвесторов это сомнительная история.

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