Россиянам рассказали, стоит ли вкладывать деньги в алмазы

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После отмены НДС на золото и бриллианты россиянам открылись новые инструменты, которые могут заменить им валютные депозиты. Предлагается два способа покупки инвестиционных алмазов: крупные камни и корзину из мелкого среза. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов "Прайму".
Как пояснил эксперт, алмазы – "капризный" инструмент: от цвета, блеска, прозрачности и даже мировой моды зависит движение цены. И часто она бывает в обратную сторону. Кроме того, свежий срез из шахты непредсказуем в плане качества.
Таким образом, специалист отметил, что для инвесторов это сомнительная история.
Ранее сообщалось, что российская группа алмазодобывающих компаний АЛРОСА готовится вывести на рынок инвестиционные бриллианты. НДС на покупку инвестиционных бриллиантов отменят с 1 октября.
Компания планирует предложить редкие крупные бриллианты стоимостью от 50 тысяч долларов с индивидуальной ценой и бриллиантовые корзины стоимость 25–50 тысяч долларов. Второй вариант представляет собой срез производства компании. АЛРОСА предложит и услугу хранения бриллиантов.
Директор по стратегическому развитию компании Дмитрий Амелькин пояснил, что компания хочет предоставить инвесторам возможность обратной реализации камней. По его словам, редкие бриллианты можно выставить на аукционы и интернет-площадки АЛРОСА, а для корзины будет предусмотрена гарантия обратного выкупа.
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