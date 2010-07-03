Артисты из ОАЭ исполнят танец "Айала" на площадках "Цветочного джема"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Артисты из ОАЭ исполнят национальный танец "Айала" на площадках фестиваля "Цветочный джем", говорится на портале мэра и правительства столицы.

Выступление пройдет 4 сентября в 19:30 на площади Революции, 5 сентября в 19:30 на Тверском бульваре (напротив МХАТ имени Горького), 6 сентября в 19:00 на Манежной площади.

Айалу традиционно исполняют артисты в белой одежде, танец сопровождается пением и игрой на барабанах или на флейте.

Ранее сообщалось, что встречи с российскими знаменитостями пройдут 8 сентября на площадках фестиваля "Цветочный джем". Звезды выберут те районы, с которыми у них что-то связано. Это места, где они родились, жили или сейчас живут. Например, Валентина Рубцова выбрала Филевский Парк, Согдиана – Отрадное, Алиса Гребенщикова – Центральное Чертаново.



Международный конкурс-фестиваль "Цветочный джем", посвященный ландшафтному дизайну, проходит в столице в третий раз. Москвичи и гости столицы могут увидеть 42 дизайнерских сада, созданных ведущими мастерами из 11 стран. Для них дизайнеры использовали 200 тысяч растений.

Культурно-развлекательная программа стартовала 23 августа. Для горожан проводят бесплатные кулинарные мастер-классы, спектакли, лекции по ландшафтному дизайну и концерты. Фестивальные площадки работают на площади Революции, в Камергерском переулке, на Новом Арбате, Тверском бульваре, на Профсоюзной.

По просьбам посетителей фестиваля продолжаются специальные экскурсии по летним садам, созданным российскими и зарубежными ландшафтными дизайнерами – участниками конкурса "Цветочный джем".

