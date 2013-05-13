Полмиллиона квадратных метров недвижимости ввели в Москве в апреле

13 мая, 17:30
Столичный стройкомплекс в апреле ввел в эксплуатацию более 524 тысяч квадратных метров недвижимости. Всего в прошлом месяце было сдано 39 объектов, среди которых 9 жилых домов в Зеленоградском, Северном, Новомосковском и Троицком округах.
Кроме того, введено 2 спортивно-оздоровительных комплекса, административно-офисное помещение, 3 многофункциональных комплекса, 2 торгово-бытовых объекта, а также 2,6 километров улично-дорожной сети, 81 километр инженерных сетей и гаражи почти на 2,5 тысячи машино-мест, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
По словам председателя ведомства Валентина Пахомова, темпы ввода объектов в эксплуатацию не снижаются и превышают показатели за аналогичный период прошлого года.
Сайты по теме
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: