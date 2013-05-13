Полмиллиона квадратных метров недвижимости ввели в Москве в апреле

Столичный стройкомплекс в апреле ввел в эксплуатацию более 524 тысяч квадратных метров недвижимости. Всего в прошлом месяце было сдано 39 объектов, среди которых 9 жилых домов в Зеленоградском, Северном, Новомосковском и Троицком округах.

Кроме того, введено 2 спортивно-оздоровительных комплекса, административно-офисное помещение, 3 многофункциональных комплекса, 2 торгово-бытовых объекта, а также 2,6 километров улично-дорожной сети, 81 километр инженерных сетей и гаражи почти на 2,5 тысячи машино-мест, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

По словам председателя ведомства Валентина Пахомова, темпы ввода объектов в эксплуатацию не снижаются и превышают показатели за аналогичный период прошлого года.