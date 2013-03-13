Самые популярные интернет-сервисы бесплатных объявлений объединяются

Сайты бесплатных объявлений Avito.ru, Slando.ru и OLX.ru объединяются

Самые популярные русскоязычные интернет-сервисы бесплатных объявлений объединяются. Шведский Avito Holding и южноафриканский медиахолдинг Naspers подписали соглашение о совместном сотрудничестве в России.

Об этом заявили руководители обеих компаний.

Таким образом, сайты Slando.ru и OLX.ru станут частью Avito.ru. Заходя на сайт, пользователи будут автоматически переадресовываться на главную страницу Avito.ru.

При этом все объявления по-прежнему будут размещаться бесплатно.

Как уточняет газета "Коммерсант", Naspers инвестирует в Avito Holding 50 млн долларов. Привлеченные средства будут направлены на укрепление позиций Avito.ru в наиболее приоритетных направлениях - "Авто" и "Недвижимость".