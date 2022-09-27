В Магаданской области военкома отправили в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации

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В Магаданской области военного комиссара отправили в отставку из-за ошибок, которые были допущены в ходе частичной мобилизации, заявил губернатор региона Сергей Носов.

По его словам, исполняющим обязанности стал офицер, присланный от Восточного военного округа.

"Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места", – цитирует Носова РИА Новости.

Он добавил, что в регионе планируют восстановить систему воинского учета, которая, по его словам, в последние годы была практически разрушена.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Ранее сообщалось, что "Общероссийский народный фронт" открыл во всех регионах России центры помощи гражданам, которые были призваны в рамках частичной мобилизации по ошибке.

Центры займутся защитой прав граждан, а также проконтролируют сборы и отправку мобилизованных. Оставить свои обращения россияне могут очно, непосредственно в самих центрах, или через группы ОНФ в соцсетях.

До этого глава Якутии Айсен Николаев заявил, что мобилизованных по ошибке граждан необходимо вернуть обратно. По его словам, эта работа уже началась. В частности, он рассказал о случаях призыва многодетных отцов, у которых четверо и более детей до 16 лет. Чтобы исключить подобные случаи, Николаев поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами.