В Магаданской области военкома отправили в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации

11:57
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Магаданской области военного комиссара отправили в отставку из-за ошибок, которые были допущены в ходе частичной мобилизации, заявил губернатор региона Сергей Носов.
По его словам, исполняющим обязанности стал офицер, присланный от Восточного военного округа.
"Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места", – цитирует Носова РИА Новости.
Он добавил, что в регионе планируют восстановить систему воинского учета, которая, по его словам, в последние годы была практически разрушена.
21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
Ранее сообщалось, что "Общероссийский народный фронт" открыл во всех регионах России центры помощи гражданам, которые были призваны в рамках частичной мобилизации по ошибке.
Центры займутся защитой прав граждан, а также проконтролируют сборы и отправку мобилизованных. Оставить свои обращения россияне могут очно, непосредственно в самих центрах, или через группы ОНФ в соцсетях.
До этого глава Якутии Айсен Николаев заявил, что мобилизованных по ошибке граждан необходимо вернуть обратно. По его словам, эта работа уже началась. В частности, он рассказал о случаях призыва многодетных отцов, у которых четверо и более детей до 16 лет. Чтобы исключить подобные случаи, Николаев поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами.
Временный пункт мобилизации открыли в Музее Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: