Москва 24: как не стать жертвой мошенников

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8 июля в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция "Новые виды мошенничества и способы противодействия".
Как работают мошенники и как не стать их жертвой, расскажут:
- врио заместителя начальника ГУ МВД России в Москве, генерал-майор полиции Александр Половинка;
- начальник управления организации дознания ГУ МВД России в Москве, полковник полиции Павел Милованов.
Смотрите трансляцию 8 июля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.