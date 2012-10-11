В Подмосковье могут увеличить время закрытия железнодорожных переездов

В Подмосковье время закрытия железнодорожных переездов для проезда автомобилей может увеличиться. Подобные меры связаны с уменьшением интервала движения электричек.

"В настоящее время ситуация на железных дорогах сложная. А с реализацией проекта, связанного с развитием железнодорожного транспорта, интервалы движения сократят до 2-4", - заявил на заседании Мособлдумы в четверг заместитель председателя правительства Подмосковья Анатолий Насонов.

Таким образом, железнодорожные переезды почти постоянно будут закрыты для проезда автомобилей, сообщает "Интерфакс". Это вызовет еще большую загруженность дорог в Московской области. По мнению Насонова, подобное развитие событий приведет регион к транспортному коллапсу.

"Фактически, железнодорожные переезды будут всегда закрыты. Сейчас они закрыты 8-10 часов в сутки, а будут - в разы больше", - отметил Насонов.