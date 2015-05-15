Плату за капремонт начнут брать с 1 июля

В столице началось масштабное обновление жилищного фонда

В столице началось масштабное обновление жилищного фонда. Москва переходит на новую систему финансирования капитального ремонта. Теперь за него будут платить сами собственники квартир.

Уже с 1 июля в квитанциях на квартплату появится новая строчка "Капитальный ремонт", а до 1 июня москвичам нужно выбрать, как собирать деньги - на отдельном счете дома или на счете регионального оператора.

Для каждого региона сумма взноса рассчитывается индивидуально. В Москве утвержден минимальный размер взноса на капремонт – 15 рублей за квадратный метр общей площади в месяц.

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