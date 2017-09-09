Собянин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, обелиску городам воинской славы и к памятным знакам городам-героям, сообщает Агентство "Москва". Память погибших защитников столицы почтили минутой молчания.

Вместе с мэром в церемонии участвовал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель московской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, дважды герой Социалистического труда Владимир Долгих и председатель Московского комитета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, генерал-майор Иван Слухай.

Военнослужащие вынесли три венка из еловых ветвей, красных гвоздик и белых хризантем под звуки военного оркестра. Все участники церемонии, среди которых были депутаты Мосгордумы, представители общественных, ветеранских и молодежных организаций, подошли к мемориалу и почтили память погибших солдат. Затем прозвучал гимн Российской Федерации и завершилась церемония маршем почетного караула.

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