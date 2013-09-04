04 сентября 2013, 16:44Общество
В поселке Северный построят новую станцию "03"
Новая подстанция скорой медицинской помощи появится в поселке Северный СВАО Москвы. Для ее автопарка будет выделено двадцать машин "03".
Станция скорой помощи будет представлять собой двухэтажное здание с подвалом.
Количество выездов врачебных бригад составит около 75-120 тысяч в год. Общая численность сотрудников подстанции – 447 человек, 336 из которых являются медиками.
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